Jenke von Wilmsdorff verbrennt Klamotten in Kölner Innenstadt

Am Montagmittag loderte das beachtliche Feuer auf dem zentral gelegenen Rudolfplatz und von Wilmsdorff warf Hosen, Shirts und Pullover als Brennmaterial hinterher.Der Reporter dreht gerade wieder eine Reportage für den Sender ProSieben, die im Spätsommer ausgestrahlt wird.Das Thema von „Jenke. Das Shopping-Experiment. Macht Kaufen wirklich glücklich?“ soll Konsum und Minimalismus sein.Thema ist auch „Fast Fashion“, also Billigmode, die günstig gekauft und schnell wieder aussortiert wird.Das symbolhafte Verbrennen solle darauf aufmerksam machen, dass man sich mehr Gedanken machen sollte, was und in welchen Mengen man kauft, sagte von Wilmsdorff.

apa