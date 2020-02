Jim Carrey: Wegen Krankheit der Mutter zum Komiker geworden

„Mein Humor wurde durch Schmerz geboren. Meine Mutter war sehr krank, als ich aufwuchs, also wollte ich sie aufmuntern“, sagte Carrey der „Bild“-Zeitung.





Er glaube, alle Komiker hätten einen solchen Schmerz, den sie verarbeiten würden. Carrey spielte in vielen Komödien, zu seinen bekanntesten Filmen zählen unter anderem „Bruce Allmächtig“, „Der Ja-Sager“ und „Dumm und Dümmer“.Jim Carreys neuer Film „Sonic – The Hedgehog“ startet am 13. Februar in den Kinos. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels.

dpa