Johanna Santa Falser: „Ich hätte gern das künstlerische Talent meiner Mutter“

Mit lieben Menschen ab und zu gesellig brunchen.Ich fühle mich noch jung und für jegliche neue Herausforderung offen.Hält sich im Rahmen …Eine Sternfahrt in der Toskana oder Umbrien.Falsche Uhrzeit im Kopf …, war um eine Stunde in Verspätung.Das künstlerische Talent meiner Mutter.Über die Scherze der Enkel.Wenn Menschen ständig ihr eigens Feld verlassen, um in den Feldern der anderen nach Unkraut zu suchen.Immer sein wahres Ich zu bewahren und sich nicht in gefällige Schablonen zwingen lassen.Noch nie.Dazu fällt mir jetzt nichts Nennenswertes ein.Mit Lilli Gruber.Gar einige Jahre zurückzurudern in eine intaktere, zufriedenere Welt.Natürlich auf meine Kinder und Enkelkinder.Mit 40 Jahren noch die Prüfung des wirtschaftlich-rechtlichen Teils der Meisterprüfung zu schaffen.Noch lange gesund und munter weiterarbeiten zu können.Davon gibt’s mehrere – viele mit meinen Kindern.Das Unschöne im Leben, wie Unrecht und Neid.Beim Kartenspielen natürlich…Der Krönung von Königin Elisabeth.