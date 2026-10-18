Mit Stichtag 25. Oktober werden die 281 Pfarreien in der Diözese die Pfarrgemeinderäte neu bestellen. Erstmals soll jede Pfarrei auch ein Pastoralteam erhalten. Aber viele Dörfer und Stadtteile tun sich schwer bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten. Warum hat Krista Romen Ja gesagt zu dieser neuen Aufgabe? Auch das erzählt sie im Podcast. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Gespräch mit Krista Romen: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a2fe84b7-dc02-4c5b-bf7c-b6a1553669b9&v=1792140328" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n