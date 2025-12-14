Ganz nach gallischer Art gilt: Gefeiert wird, wann und wo man mag – Hauptsache mit viel Humor, vielen Wildschweinen und ohne Barde Troubadix. Und wer es genau nimmt, könnte ohnehin einwenden: Idefix' allererster Auftritt war schon im November 1963 in der französischen Jugendzeitschrift „Pilote“. Aber zum Star wurde Idefix (der Name ist ein Wortspiel: „idée fixe“; auf Deutsch „Fixe Idee“) erst, als er sich an Obelix' Fersen heftete. Dort, in den kultigen Comics des französischen Duos René Goscinny und Albert Uderzo, tauchte er im März 1965 auf – zunächst stumm, namenlos, fast übersehbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249326_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sein erster Auftritt in „Le Tour de Gaule“ (zu Deutsch: Tour de France) ist eher beiläufig als spektakulär. Er sitzt vor einer Metzgerei in Lutetia. Asterix und Obelix betreten das Geschäft, der Hund wartet. Als die beiden Gallier wieder aufbrechen, folgt er ihnen leise und unaufdringlich. Erst ganz am Ende bemerkt ihn Obelix und reicht ihm einen Knochen. Damit war der Grundstein für eine der treuesten Freundschaften im Asterix-Universum gelegt. Ursprünglich sollte Asterix dem kleinen Hund Beachtung schenken – doch Zeichner Uderzo entschied sich spontan für Obelix.<BR \/><BR \/>Heute hat sich Idefix (in England heißt er übrigens Dogmatix) zum festen Bestandteil des gallischen Kosmos gemausert – als Kultfigur, geliebt von Jung und Alt, und als charismatischer Anführer seiner eigenen Animations- und Comicserie „Idefix und die Unbeugsamen“. Idefix, der wohl sensibelste Charakter im gallischen Kosmos, ist ein bekennender Baumfreund.<BR \/><BR \/> Ob Obelix im Zorn einen Stamm umtritt oder im Vorübergehen achtlos ein Gehölz streift – Idefix reagiert prompt: mit schmerzlichem Jaulen, als würde die Welt aus den Fugen geraten. Besonders deutlich zeigt sich sein grünes Gewissen im Band „Die Trabantenstadt“. Als der Römer Quadratus ein Kreuz in einen Baum schnitzt, kennt Idefix kein Pardon – und setzt zum ersten aktiven Protest an: ein gezielter Biss ins römische Hinterteil. Als der erste Baum für die geplante Trabantenstadt fällt, sinkt er mit einem klagenden „Jauuul“ in Ohnmacht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249329_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gefeiert wurde Idefix' Geburtstag im Laufe des Jahres in mehreren Etappen: im Juni mit einer Luxusausgabe des Asterix-Debüt-Albums in Frankreich, zeitgleich mit dem achten Comic-Buch von „Idefix und die Unbeugsamen“. Seit 2021 wird die animierte, französische TV-Serie „Idefix und die Unbeugsamen“ (Originaltitel: Idéfix et les Irréductibles) ausgestrahlt. Sie stellt die Vorgeschichte von Idefix als Straßenhund dar, bevor er auf Asterix und Obelix traf. Diese wird aus der Sicht von Idefix und seinen Freunden Turbine, Sardine und Dertutnix gezeigt, und so können alle Tiere in der Serie sprechen.<BR \/><BR \/> In Berlin lief heuer außerdem ein Doppelgänger-Wettbewerb, bei dem das beste Idefix-Ebenbild gesucht wurde. Und im Herbst durfte der kleine Hund natürlich im Asterix-Abenteuer „Asterix in Lusitanien“ mit zurück auf die große Comicbühne.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249332_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als Finale des runden Geburtstags kündigten Story House Egmont und Deutschlands bekanntester Hundeprofi und Tierschützer Martin Rütter eine Kooperation an, die den Fokus auf den Tierschutz legt. Story House Egmont, langjähriger Herausgeber der Asterix-Comics im deutschsprachigen Raum, unterstreicht sein soziales Engagement mit einer Spende von 10.000 Euro an Martin Rütters Tierschutzverein „Adoptieren statt Produzieren e. V.“. Diese Spende soll dazu beitragen, das wichtige Anliegen der Organisation, Tiere in Not zu unterstützen und auf die Probleme der Massenzucht und des illegalen Welpenhandels aufmerksam zu machen, weiter voranzutreiben.<BR \/><BR \/> Wolf Stegmaier, Publishing Director Books von Story House Egmont, erklärte: „Idefix, der kleine Straßenhund aus Lutetia, der vor 60 Jahren von Obelix adoptiert wurde, ist der beste Beweis, wie sehr es sich lohnt, einem Hund mit Vorgeschichte ein Zuhause zu schenken. Idefix' einzigartige Reise vom streunenden Welpen zum weltberühmten, umweltfreundlichen Hund zeigt, welch unschätzbaren Wert eine zweite Chance und ein liebevolles Zuhause haben.“<BR \/><BR \/> Über die Hunderasse von Idefix haben sich seine Schöpfer, René Goscinny und Albert Uderzo, zeitlebens bedeckt gehalten. In den Comics ähnelt das weiße Hündchen mit den schwarzen Ohrspitzen am ehesten einem Rauhaar-Foxterrier. Es weist aber auch Merkmale eines West Highland White Terriers (Westie), eines Jack Russell oder sogar des Maltesers auf. Für die Realfilme wie „Mission Kleopatra“ wurden Westies passend gefärbt.<h3>\r\nWas ist Idefix? Ein Schnauzer? Ein Terrier?<\/h3>„Falsch!“, erheben detailverliebte Asterix-Fans hier den mahnenden Zeigefinger. Idefix könne unmöglich ein White Westie sein. Die ersten Linien der West Highland White Terrier werden der Familie Malcolm im schottischen Argyllshire zugeschrieben. Colonel Edward Donald Malcolm, 16. Laird of Poltalloch (1837–1930), wird allgemein als Begründer dieser Rasse angesehen und hat ihr auch den Namen „West Highland White Terrier“ gegeben. Und Idefix? Der hatte doch angeblich Kleopatra (69 bis 30 v. Chr.) kennengelernt… <BR \/><BR \/> Auch ein Jack Russell Terrier fällt aus der Zeit. Diese Rasse trägt nämlich den Namen seines ersten Züchters: Der britische Pfarrer John Jack Russell war passionierter Fuchsjäger und züchtete Foxterrier. Im Jahr 1890 kaufte er die Hündin „Trump“, die zur Stammmutter der Jack Russell Terrier wurde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249335_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu Zeiten der Römer hatten die Gallier vor allem beeindruckende, große Kriegshunde, die von Feinden gefürchtet und bewundert wurden. Selbst nach der Niederlage ihres Herrn sollen sie die Lager noch verteidigt haben. Gallier züchteten aber auch kleinere Jagdhunde wie den „Vertragus“, einen leichten, windhundähnlichen Hund für die Hasenjagd, der gut apportierte und streitlustig war.<BR \/><BR \/>Die Römer der Antike hielten ebenfalls vor allem große, massige und muskulöse Tiere als Kriegs- und Wachhunde (Vorfahren des Mastino Napoletano und des Cane Corso) sowie kleinere Jagd- und Hütehunde; moderne Rassen wie der Rottweiler stammen direkt von letzteren ab, die mit den Legionen zogen. Doch die Römer hatten auch die anderen Vorzüge der Vierbeiner bereits erkannt – und hielten sie schon vor über 1.800 Jahren als kuschelige Haustiere. Das zeigt unter anderem ein Fund aus einer römischen Villa in Oxfordshire in England, in der Archäologen die Überreste eines gerade einmal 20 Zentimeter großen Hundes entdeckt haben.<BR \/><BR \/> In der Geschichte lässt sich also kein Vorbild für Idefix finden, und so ist anzunehmen, dass sich Goscinny und Uderzo bei der Kreation des Comic-Hündchens bei den modernen, ihnen bekannten Westies inspiriert haben lassen.