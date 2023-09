„Südtirol-Krimi“: Jubiläums-Krimi spielt im Überetsch und Unterland

Bei der ersten Vorstellung des zehnten „Südtirol-Krimis“ betonte Verlagsleiterin Ingrid Marmsoler, dass der Erfolg Ralph Neubauers auf „das hohe Lokalkolorit, die Recherchereisen zu Originalschauplätzen und auf das detailgetreue Schreiben“ zurückzuführen sei.„Krimileser suchen sogar Originalschauplätze auf, die Krimis dienen sozusagen auch als Reiseführer“, betonte Marmsoler und dankte der Kellerei Kaltern für die entgegengebrachte Gastfreundschaft.Besonders war, dass Neubauer mit Mitgliedern der Theatergruppe Kaltern in einer sehr anschaulichen Art und Weise Einblicke in den Krimi „Treue hat ihre Grenzen“ gegeben hat, in dem es um einen erschossenen Bauer und einen im Kalterer See Ertrunkenen geht.