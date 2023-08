Judith Gögele Schmid: „Nur keine halben Sachen“

Nur einen Steinwurf von der chaotischen Grieser Kreuzung entfernt zeigt sich den Besuchern hinter sorgsam renovierten Gemäuern in der Bozner Fagenstraße eine grüne Oase: Eine ansehnliche Gartenlandschaft mit gepflegtem Rasen, statt des üblichen Autolärms zwitschern Vögel von den schattenspendenden Bäumen, an einem der Holztische hat die hier ansässige Judith Schmid Gögele für Wasser und Kaffee gesorgt.„Ja, unsere Mühen haben sich ausgezahlt, hier ist ein kleines Paradies entstanden“, sagt sie und erklärt kurz die Lage. Vor rund fünf Jahren hat sie zusammen mit ihrem Mann Florian Schmid „eine Lebensentscheidung getroffen“, um die Möglichkeiten auszuloten, wie es mit dem historischen Weinhof Schmid Oberrautner weitergehen könne. Dieser wurde erstmals im Jahre 1363 erwähnt und wird heute in der 21. Generation geführt, eine derartige Tradition kann sich durchaus als Bürde erweisen.Als Weinkellerei wähnte man sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, also krempelten Judith und Florian die Ärmel hoch und brachten die altehrwürdigen Gemäuer so richtig auf Vordermann. Im alten, denkmalgeschützten Stadel wurden Ferienwohnungen verwirklicht, im ehemaligen Stall ein Verkostungsraum eingerichtet, in Signat wurde ein Weinberg mit neuen, pilzresistente Reben erworben und somit auch der Weinproduktion ein Entwicklungsschub mitgegeben. Der vollumfänglich restaurierte Weinhof steht nun auf mehreren Standbeinen, was mit viel Arbeit einhergeht.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt von Judith Gögele Schmid.ein Interview mit Prof. Dr. Bernd Gänsbacher zum Thema künstliche Intelligenz; ein Beitrag über das Leben der Frauen im Mittelalter; ein Hoch auf das Mittagsschläfchen; ein Überblick über die heimischen Marienwallfahrtsorte .