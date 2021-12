Judith Hafner und das „tragische Ausmaß unserer Idylle“

Sie begreift sich als Weltbürgerin und hat für die Caritas eine Vielzahl an Hilfsprojekten in Afrika begleitet. Nun ist Judith Hafner (49) die treibende Kraft des Südtiroler Netzwerks für Nachhaltigkeit. Was es damit auf sich hat und welche Ideen sie beflügeln, erläutert die in Jenesien lebende Koordinatorin im Interview. + Von Alex Zingerle