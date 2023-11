Jugendkriminalität: „Härtere Strafen bringen nichts“

„ Ein Großteil der Jugendlichen, die straffällig werden, kommen aus einem schwierigen Umfeld und haben meistens selbst schon Gewalt erfahren. ” — Florian Pallua

Florian Pallua ist Koordinator der Fachstelle Jugend im Forum Prävention.

Bildungs- und Berufschancen sind nicht für alle gleich – ein Grund für zunehmende Kriminalität.

Die Politik sei gefordert, um Jugendkriminalität in den Griff zu bekommen, sagt Pallua.

Florian Pallua: Ja, und ich möchte betonen, dass ich das überhaupt nicht gutheiße oder schönreden will. Trotzdem muss man bei dem Thema aufpassen, dass man einen kühlen Kopf bewahrt und nicht polarisiert. Ich beschäftige mich mit den Ursachen von Jugendkriminalität und kenne auch einige junge Menschen, die sich strafbar gemacht haben, und kann sagen, dass diese Kids oft gar keine andere Wahl hatten.Pallua: Nein. Ein Großteil der Jugendlichen, die straffällig werden, kommen aus einem schwierigen Umfeld und haben meistens selbst schon Gewalt erfahren. Oft haben sie eine andere Kultur, werden deshalb ausgegrenzt und bekommen keine Anerkennung. Der Schritt in die Kriminalität ist da viel leichter als für Südtiroler Jugendliche, die meistens in einem viel geschützteren Umfeld aufwachsen. Aber es gibt auch einen globalen Grund, wieso Jugendliche kriminell werden.Pallua: Es geht dabei um die Frage, wie gerecht die Welt für Jugendliche ist. Man muss bedenken, dass 80 Prozent der Immobilien weltweit 10 Prozent der reichsten Menschen gehören und dass die Bildungs- und Berufschancen nicht für alle gleich sind. Der Mix aus Biografie und Umwelt bringt viele Erklärungen, wieso es bei Jugendlichen zu Verhaltensauffälligkeiten kommt.Pallua: Die Ungerechtigkeit ist ein Grund, der zu Auffälligkeiten führen kann. Für uns Experten ist es wichtig, die Hintergründe zu verstehen, um den Betroffenen zu helfen. Wichtig ist dabei der Blick auf die Bedürfnisse. Bei allen verhaltensauffälligen Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, waren ihre psychologischen Bedürfnisse nicht erfüllt.Pallua: Ein sehr wichtiges Bedürfnis, das Jugendliche haben, ist Zugehörigkeit. Sie wollen irgendwo dazugehören. Kriminelle Jugendliche sind meistens allein, sind in keinem Verein und haben meistens schlechte Erfahrungen in der Schule. Häufig rutschen diese dann in die Kriminalität, wo sie „schlechte“ Freunde bekommen. Lieber das als gar keine Freunde.Pallua: Jugendliche brauchen Anerkennung. Lob ist sehr wichtig in der Entwicklung junger Menschen. Wenn sie diese aber nie bekommen, kann es sein, dass sie in die Kriminalität abrutschen. Das passiert übrigens auch Kindern von reichen Familien, weil Eltern sehr hohe Erwartungen an sie haben und deswegen selten Lob bekommen. Wenn man hingegen ein guter Drogendealer ist, bekommt man viel Lob. Man ist in der Drogenszene wer. Der Ausstieg wird in solchen Fällen umso schwieriger.Pallua: Nicht nur. Ein weiteres Grundbedürfnis der Jugendlichen ist, dass sie gerne ihr Schicksal selbst bestimmen. Jeder will seine Entscheidungen selber treffen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder sie ziehen sich zurück und werden passiv, oder sie werden „sierig“ und vielleicht sogar kriminell. Auch die sozialen Medien spielen heutzutage eine wichtige Rolle: Sie prägen Träume und können das Selbstwertgefühl junger Menschen beeinflussen.Pallua: Es hat keinen Sinn, härtere Strafen einzuführen, wie manche fordern. Wenn das System so bleibt, muss man schauen, dass man betroffene Jugendliche irgendwie repariert – die klassische Wiedergutmachungsarbeit. Viel effektiver wäre es aber, das System zu verändern.Pallua: Ich will keine Utopie herbeiführen. Man sollte sich aber das soziale Gefüge einiger Familien genauer anschauen: Wie ist der Wohnbau? Wie steht die Familie finanziell da? Hat sie einen Anschluss zur Gesellschaft? Die Politik ist hier gefordert. Es braucht nämlich Personen mit Macht, denen die Angelegenheit wirklich wichtig ist, um das Problem der Jugendkriminalität zu lösen.Pallua: Die Frage, mit der sie sich beschäftigen sollte, ist, wie können wir eine Kultur schaffen, die jeden als Menschen sieht? Die Politik sollte den kriminellen Jugendlichen ein Gegenangebot machen, das besser ist als ihr kriminelles Leben. Nur dann gibt es Chancen auf Besserung. Außerdem sollte die Politik zeigen, dass sie sich ernsthaft für Jugendliche einsetzt. Es gibt Städte, die gezeigt haben, wie das geht.Pallua: Zum Beispiel wurden junge Leute eingeladen zu einer Sitzung, um Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden. Andere Städte, die Probleme mit Bandenkriminalität hatten, haben zum Beispiel kostenlose Reisen für Bandenmitglieder organisiert, wenn 2 verfeindete Mitglieder sich dafür zusammen anmeldeten. Es funktioniert aber nur, wenn die Verantwortlichen wirklich gewillt sind, die Situation zu verbessern, und das sollten sie sein: Niemand macht sich nämlich gerne straffällig.