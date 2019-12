Jugendliche Gedanken zum Advent im Radio

In den vergangenen Wochen haben sich Jugendliche Gedanken zum Advent gemacht. Herausgekommen sind ganz persönliche Texte, die zum Nachdenken anregen und eine Vorbereitung auf die Weihnachtszeit sein können. Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend erklärt: „Wir möchten mit dieser Aktion, die Menschen dazu anregen, sich eine kurze Auszeit zu nehmen und den Advent und Weihnachten einmal anders zu hören, zu sehen und zu fühlen. Es freut uns sehr, dass die Gedanken von Jugendlichen mit dieser Aktion von vielen Menschen gehört werden. Wir können damit aufzeigen, wie junge Menschen empfinden, denken und was sie uns allen mit auf den Weg geben möchten.“



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Möglichkeit an einer Schulung mit Radiomoderator Michl Gamper teilzunehmen. Die Jugendlichen konnten dabei neue Erfahrungen sammeln und das Gelernte dann gleich bei den Aufnahmen im Studio umsetzen. „Es war eine tolle Erfahrung und ich bin schon gespannt, wie es klingt, wenn meine Gedanken im Radio zu hören sind“, freut sich Elisa Plaikner aus Vintl.



Vom 1. bis 24. Dezember kann sich jeder selbst von den Ergebnissen überzeugen und sich für einen kurzen Augenblick eine Auszeit aus der teils stressigen Vorweihnachtszeit nehmen. Die Beiträge sind zu folgenden Zeiten zu hören.





„Wir möchten uns bei Südtirol 1, Radio Tirol und insbesondere bei Michl Gamper für die gute Zusammenarbeit bedanken“, meint Simon Klotzner abschließend.

