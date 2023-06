Jugendliche Glanzleistungen 2023 ausgezeichnet

Als „Glanzleistung“ kann das Engagement von Einzelpersonen bis zu 35 Jahren ausgezeichnet werden. Ebenso können Projekte und Aktionen von Kinder- und Jugendorganisationen, Vereinen und Initiativgruppen eine solche Ehrung erhalten. Die Vorschläge kommen von den Jugendorganisationen der 3 Länder. Eine Fachjury wählt zudem ein grenzüberschreitendes Projekt aus.Die 6 ausgezeichneten Jugendlichen aus Südtirol sind Peter Brugger (Schalders/Vahrn), Rudi Trafoier (Schluderns), Julia Lantschner (Steinegg - Kigamboni/Dar es Salaam), Daniel Donner (Schlanders), Linda Zeni (Seis/Kastelruth) und Gaia Guzzi (Bozen).Die Auszeichnung für besondere Verdienste in der Jugendarbeit in Südtirol ging in diesem Jahr an die Weiß-Kreuz-Jugend, die 2023 ihr 25-jähriges Bestehen feiert.