Junge Pusterer Athletin ist absolute Weltspitze

Wissen Sie, was Cross-Triathlon ist? Im Gegenteil zum klassischen Triathlon besteht dieser aus einem Freiwasserschwimmen, einer Mountainbike-Strecke und einem abschließenden Geländelauf. Seit Jahren schon sorgt in dieser Ausdauersportart die junge Pustertaler Athletin Sandra Mairhofer für Furore. Und nun hat sie endgültig den Thron erklommen. Denn letzthin wurde die 30-Jährige innerhalb weniger Wochen Italienmeisterin, Europameisterin und auch Weltmeisterin. Mehr über Sandra Mairhofer und auch, wie sie ihre Freizeit verbringt, erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols umfangreichstes Fernsehprogramm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage etwa geht es diesmal um Südtirols ersten Comedyfilm: „Joe der Film“ mit Thomas Hochkofler wird Anfang Oktober vorgestellt.Gäste im „Dolomiten-Magazin“ sind der frühere Meraner Bürgermeister Paul Rösch (In Frage gestellt), die Ernährungsfachfrau und Autorin Johanna Fischer (Sonntagsfrühstück), der kanadische Singer-Songwriter Ali Gatie (Musik) sowie die Nockis (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Bergtour auf das Sarntaler Weißhorn ein und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um die einfache Studentenküche.„Star der Woche“ ist schließlich Elyas M’Barek, der Hauptdarsteller in unserem „Film der Woche“, der Komödie „Nightlife“ (Sonntag, 4. September, ORF 1 & Sat.1, jeweils 20.15 Uhr).