Kabarett von Barbara und Dietmar Prantl in Kaltern

Unter freiem Himmel im Hof der Kellerei Kettmeir in Kaltern, möchten Prantl & Prantl sie mitnehmen auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie oft man am Tag, im Jahr wählen, auswählen, Entscheidungen treffen muss; oft auch ganz banale Dinge und Sachen: was kaufe ich ein, was essen wir, was ziehe ich an, usw. Dabei ist dann immer noch die wichtigste Frage zu klären: wer entscheidet letztlich am Ende, denn die Wahl bzw. Auswahl bestimmter Dinge und die damit zusammenhängenden Entscheidungen können manchmal dann auch große Auswirkungen haben, und das nicht nur im täglichen Zusammenleben.Heuer müssen/dürfen wir im Herbst ja auch „richtig“ wählen gehen – und so eine Wahl kann ja bekanntlich oftmals genauso zur Qual werden, für die Wähler und auch für die Kandidaten.Prantl & Prantl, möchten die Zuschauer mitnehmen auf der Suche nach dieser „Wahl der Qual“, nach lustigen und verrückten Dingen, nach Sachen zum Schmunzeln und zum Lachen eben. Ausgehend von dem Umstand, dass Lachen bekanntlich gesund sein soll, möchten sie auch heuer wieder ihr überhaupt nicht wissenschaftliches Projekt der letzten Jahre weiterführen, nämlich ob durch Lachen auch Antikörper jeglicher Art gebildet werden können; beim Lachen, natürlich ohne Risiken und Nebenwirkungen, wobei einem nach einer falsch getroffenen Wahl auch schon einmal das Lachen vergehen kann. Auf alle Fälle werden sie bestrebt sein, den Zuschauern einen gemütlichen und unterhaltsamen Kabarettabend unter freiem Himmel zu bieten, gemäß dem Motto „Wahl der Qual – so segn holt mirs“., 17.07.2023 um 21 Uhr: 19.07., 21.07., 26.07., 31.07., 02.08. und 04.08. jeweils um 21 UhrTel. 338 837 9592Gespielt wird auch heuer wieder; der tolle Ausblick auf den Kalterer Dorfkern ist dabei ein kleines zusätzliches Extra.Ganz wichtig ist natürlich, dass keine Aufführung wegen Schlechtwetter ausfallen muss, denn, beim Freilichtkabarett in Kaltern sitzt man, wie immer, auch bei Regen im Trockenen.großer Parkplatz beim Kellereigelände am Dorfeingang von Kaltern; von dort ist man in maximal 5 Minuten zu Fuß am Spielort.Veranstalter des Freilichtkabarett Kaltern ist der Verein Kabarett Kaltern, mit Obfrau Ariane Prantl und ihrem gesamten Team.Barbara und Dietmar Prantl wünschen allen eine gute Unterhaltung beim Freilichtkabarett Kaltern mit „Wahl der Qual – so segn holt mirs“.