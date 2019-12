Kanadisches TV streicht Trump-Szene aus „Kevin – Allein in New York“

Weil eine Szene mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump bei der Ausstrahlung des beliebten Films „Kevin – Allein in New York“ fehlte, ist der kanadische Sender CBC in die Kritik geraten. Unterstützer des Republikaners warfen dem staatlichen Sender Zensur und politische Voreingenommenheit vor, wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten.