Kann ein Krieg gerecht oder sogar heilig sein? Das sagt die Kirche

Ihr Begründer Jesus predigt die Gewaltlosigkeit, aber schon die Kirche in den ersten Jahrhunderten kommt zum Schluss, dass in bestimmten Situationen Gewalt und damit auch ein Krieg erlaubt sind. Erst im 20. Jahrhundert kommt das Umdenken, zeigt der Brixner Kirchenhistoriker Josef Gelmi in einem geschichtlichen Überblick zum Thema Kirche und Krieg. + Von Josef Gelmi