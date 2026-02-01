Das Motto des Karnevals lautet: „Olympus – alle origini del gioco“ („Olympus – die Ursprünge des Spiels“). Bis zum 17. Februar werden unzählige Menschen in der Lagunenstadt erwartet.<BR \/><BR \/> Zum Programm gehören wieder große Maskenbälle sowie Gondel-Paraden auf den Kanälen. Viele Teilnehmer ziehen sich dazu die traditionellen venezianischen Masken übers Gesicht. <BR \/><BR \/>Bereits am Wochenende waren in den Gassen rund um den Markusplatz und entlang der Kanäle etliche Maskenträger zu sehen – darunter auch zahlreiche Touristen.<h3>\r\nTradition reicht bis ins Mittelalter zurück<\/h3>Die Geschichte des Karnevals reicht bis ins Mittelalter zurück. Die Tradition geriet zwischenzeitlich in Vergessenheit, wurde dann aber wiederbelebt. Für die Tourismusindustrie ist die Veranstaltung alljährlich ein besonderer Höhepunkt. <BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr stand der Karneval unter dem Motto „Il tempo di Casanova“ („Die Zeit Casanovas“). Damit wurde der 300. Geburtstag des legendären Frauenhelden – seines Zeichens einer der berühmtesten Söhne der Stadt – gefeiert.