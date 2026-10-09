Seit vier Jahrzehnten ist das Kastelruther Spatzenfest ein fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Kastelruth. Aus einem Fest rund um die Musik der bekannten Volksmusikgruppe ist eine der beliebtesten Veranstaltungen weit über das Dorf hinaus geworden. Tausende Besucher aus dem In- und Ausland kommen jedes Jahr ins Schlerngebiet, um die Musiker live zu erleben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370709_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum 40. Jubiläum des Spatzenfestes führt nun ein roter Teppich durch das historische Ortszentrum von Kastelruth. Für die Gemeinde ist dies vor allem ein Zeichen des Dankes für die Verbundenheit der Musiker mit ihrem Heimatort. Der Name des Südtiroler Dorfes ist längst weit über die Region hinaus bekannt – und reist seit Jahrzehnten mit der Gruppe auf die Bühnen Europas. Außerdem soll mit der Geste auf Erfolge, Begegnungen und die Fans verweisen, die der Gruppe über viele Jahre die Treue gehalten haben.