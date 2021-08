Katy Perry gratuliert Töchterchen via Twitter zum ersten Geburtstag

„Happy first Birthday my Daisy Dove, my love“, fügte sie mit einem roten Herz-Emoji versehen dazu.Das erste Kind von Perry und ihrem Verlobten, Schauspieler Orlando Bloom (44), war am 26. August 2020 zur Welt gekommen.Bloom hat zudem einen 10-jährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

apa