Katze kann dank 4 Prothesen aus 3D-Drucker wieder laufen

Eine Katze in Sibirien kann dank außergewöhnlicher Prothesen an ihren 4 Pfoten wieder laufen. Das Tier mit den Namen Dymka habe die Operation vor 7 Monaten gut überstanden und könne nun rennen, spielen und Treppen steigen, wie die russische Universität Tomsk am Mittwoch mitteilte.