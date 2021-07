Kein Strom – trotzdem Livefernsehen

Der Riemer Seeberg, so heißt die Alm, die auf 2100 Meter hoch in den Sarntaler Alpen liegt. Es ist ein magischer Ort: Gleich unterhalb der Almhütte gibt es noch einen alten Bergwerksstollen und in der Mulde darunter 3 Bergseen, die nach ihren unterschiedlichen Farben Schwarz-, Grün-, und Blausee genannt werden. Oberhalb der Alm steht das Totenkirchlein. Mitten in diesem sagenumwobenen Ort liegt die kleine urige Alm.+Hildegard Kroess