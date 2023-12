Keine Angst vor dem Druck

Nach 26 Jahren im Dienste der Rai kennt Michaela Mahlknecht das Innenleben des Betriebes wie wenige andere. Die 56-jährige Boznerin fühlt sich für den Posten gewappnet und hat auch klare Vorstellungen, was es anzupacken gilt.So soll viel stärker als bisher das junge Publikum angesprochen werden, so sollen aber auch die Bedingungen für die Mitarbeiter den Erfordernissen der Zeit angepasst werden – sprich mehr Flexibilität und Rücksichtnahme auf persönliche und familiäre Wünsche. Michaela Mahlknecht war selbst die erste Mitarbeiterin am Bozner Mazziniplatz, die überhaupt in den Genuss einer Teilzeitregelung kam.Nicht etwa, weil man ihr gutmütigerweise entgegengekommen wäre, sondern weil sie vor rund 15 Jahren als Mutter von vier Kindern keine andere Möglichkeit sah, als zu kündigen. Sie blickt zurück: „Nach den ersten beiden Kindern bin ich jeweils nach einem halben Jahr wieder zur Arbeit gegangen, nach der Geburt der Zwillinge habe ich ein Jahr unbezahlten Wartestand genommen und dann um Teilzeit angefragt.Nachdem mir diese verwehrt wurde, musste ich schweren Herzens erklären, dass ich unmöglich in Vollzeit weiterarbeiten konnte. Nach einigem Hin und Her haben mir die damaligen Verantwortlichen dann doch die erste Teilzeit zugestanden.“ Wenn man jene Lebensphase mit der aktuellen gegenüberstellt, so steht für Michaela eindeutig fest: „Vor 15 Jahren war es härter und schwieriger.“ Klar ist auch, dass man die beiden Dinge nur schwerlich miteinander vergleichen kann, allerdings war und ist die Organisation von Job, Haushalt und Familie allemal eine Lebensschule.Ein Porträt von Michaela Mahlknecht lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.das Weihnachtsevangelium; ein Interview mit Bildungshistorikerin Annemarie Augschöll Blasbichler zum Thema Schule und Option; das Weihnachtsmenü von Bäuerin Monika Stocker Schwembacher vom Niederwieshof in Morter; die schönsten Bilder der „Die Frau“-Leserreise nach Bad Ischl und zum Wolfgangsee.