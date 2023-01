„Kennst Du Deine Heimat?“: 150 Preise an die Gewinner des Ratespiels vergeben

Insgesamt haben sich 8000 Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Mittelschulklassen sowie der ersten 3 Klassen der Ober- und Berufsschulen am Wettbewerb beteiligt. Die ausgelobten hochwertigen Sachpreise, darunter Elektrofahrräder, Elektroroller, IPads, Wander-Rucksäcke und Veranstaltungstickets für Kulturveranstaltungen trugen nicht unwesentlich zur zahlreichen Teilnahme bei.Der Klassenpreis (IPads für die gesamte Klasse), um den sich insgesamt 116 Klassen beworben hatten, ging an die 3D des Realgymnasiums Bozen.Das Ratespiel, das ursprünglich von der Südtiroler Sparkasse, in den 1970er Jahren initiiert wurde, wurde im vergangenen Jahr zum 50-jährigen Jubiläum des Zweiten Autonomiestatuts von Südtirol, von der Autonomen Provinz Bozen, dem Center for Autonomy Experience der Eurac sowie der Stiftung Südtiroler Sparkasse neu belebt.Im Rahmen einer Abschlussfeier im Landhaus in Bozen wurden von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philipp Achammer, der ladinischen Bildungs- und Kulturdirektorin Edith Ploner, dem italienischen Schulinspektor Silvano Trolese, Marc Röggla vom Center for Autonomy Experience sowie von Reinhold Marsoner von der Sparkassen-Stiftung ein Großteil der 150 Preise übergeben.Der Veranstaltungsreigen zum Autonomie-Jubiläum endete mit dieser Preisverleihung, die genau am Tag des Inkrafttretens des Zweiten Autonomiestatutes vor 51 Jahren stattfand. Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte die Verantwortung, die die Autonomie mit sich bringt, aber auch die Chance, eigene Problemlösungen zu entwickeln und die Jugend dabei einzubeziehen. Reinhold Marsoner der Stiftung Sparkasse hingegen berichtete über die Entstehung des Ratespiels „Kennst Du Deine Heimat?“ vor 50 Jahren. Das neu aufgelegte Ratespiel war eine der zahlreichen Aktionen und Initiativen zum Autonomie-Jahr 2022 und hatte das Ziel, auch jüngere Generationen mit dem Thema vertraut zu machen.Die musikalische Umrahmung der Preisverleihung wurde von einer Schülerband der Mittelschule Lana unter der Leitung von Robert Tribus gestaltet. Die jungen Musiker begeisterten mit ihren stimmungsvollen Musikstücken das Publikum und wurden mit großem Applaus bedacht.Informationen zum 50-jährigen Jubiläum des Zweiten Autonomiestatutes und den Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang stattgefunden haben, sind auf dem Portal „Autonomie“ auf der Internetseite des Landes Südtirol sowie der Stiftung Südtiroler Sparkasse zu finden. Ebenso sind auf „Stol-Online“ zahlreiche Fotos der Siegerehrung zu sehen.