<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>In ihrer Begrüßungsrede betonte Samantha Endrizzi, Geschäftsleiterin des KFS, die Bedeutung des gesellschaftlichen Wandels: „Wir möchten den Wert der Familie erneut in den Mittelpunkt stellen, junge Generationen zum Mitgestalten ermutigen und neue Impulse für eine zukunftsfähige Familienpolitik setzen.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227720_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit der neuen Präsidentin Sieglinde Aberham, dem motivierten Vorstand und frischem Wind in Zweigstellen und Verbandsbüro, geht der Familienverband mit den vielen Ehrenamtlichen gestärkt auf das anstehende Jubiläumsjahr 2026 zu. <h3>\r\nBald „60 Jahre gelebtes Engagement für Familien“ <\/h3>\r\nIn ihrer Grußbotschaft kündigte Präsidentin Aberham an: „2026 feiern wir 60 Jahre gelebtes Engagement für Familien und sagen Danke für die unermüdliche Arbeit unserer Ehrenamtlichen.“ Gleichzeitig appellierte sie daran, den KFS-Gedanken weiterzutragen: „Unsere Werte und unsere Haltung wollen wir hinaustragen; in die Familien, in die Gesellschaft und in die Zukunft.“<BR \/><h3>\r\nGemeinsames Ziel: Familien in Südtirol weiterhin stark machen <\/h3>\r\nStimmige Worte fand die geistliche Assistentin des KFS Manuela Unterthiner Mitterrutzner im Gebet: „Lass uns Werkzeuge deiner Gegenwart sein, damit wir trösten, führen, aufbauen und verbinden – und vor allem, dass ganz viele Menschen durch uns spüren dürfen, dass sie wertvoll sind und geliebt werden.“<BR \/><BR \/><BR \/>Das Jahrestreffen bot Raum für Austausch, Vernetzung und gemeinsame Visionen – getragen von Vertrauen, Offenheit und dem gemeinsamen Ziel, Familien in Südtirol auch weiterhin stark zu machen.