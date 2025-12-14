Die Kirche feiert gerne Jubiläen. Dieses wohl nicht. Vor 30 Jahren, von November bis Ende Dezember 1995, lief auch in Südtirol das Kirchenvolksbegehren – obwohl sich der damalige Bischof Wilhelm Egger deutlich dagegen ausgesprochen hatte. Wochenlang wehte ein heftiger Wind durch die Ortskirche, mit Stellungnahmen, Vorwürfen, Anfeindungen. Die gesammelten Unterschriften sind im Archiv, die Initiativgruppe löste sich vor einigen Jahren auf. Trotzdem ist Robert Hochgruber überzeugt, „dass das Kirchenvolksbegehren weitergeht“. <BR \/><BR \/> Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=17ed73cf-f01f-44a3-8b60-022cb48df465&v=1765645085" width="100%" height="450px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n