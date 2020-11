„Klein gegen Groß“: Daniel aus Tscherms unterliegt nur knapp

In der TV-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“, die am Samstagabend um 20.15 Uhr (ARD) ausgestrahlt wurde, ging es im besagten Duell darum, wer an der Kletterwand schneller eine 360-Grad-Drehung um die Körpermitte schafft.Insgesamt gab es dabei 3 Durchgänge. In den ersten beiden Durchgängen war Daniel schneller als sein Gegner Fabian Hambüchen, Olympiasieger von 2016. Erst im alles entscheidenden dritten Durchgang lag der Olympiasieger hauchdünn vorne.Das Duell hatte der 9-jährige Tschermser damit zwar verloren. Nichtsdestotrotz waren aber alle beeindruckt von seiner Leistung. „Wir sind sehr stolz auf ihn, er hat es super gemacht“, erzählte seine Mutter Claudia gegenüber der „Zett“.

zett/stol