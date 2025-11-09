<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Graue Tage lassen sich oft nicht verhindern. Mit ein paar einfachen Anregungen kann es jedoch gelingen, ihnen nach und nach wieder etwas Farbe zu geben. <BR \/><BR \/><b>1<\/b><BR \/><BR \/>Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine kleine Wohlfühloase ganz nach Ihrem Geschmack. Dekorieren Sie Tisch und Kommoden mit Blumen, zünden Sie, wenn es dunkel wird, Kerzen an oder nutzen Sie die Kraft der ätherischen Öle, um Ihre Stimmung ganz nebenbei zu heben. Zitrusdüfte wie Bergamotte oder Orange sind bekannt für ihre beruhigenden Eigenschaften und ihre Fähigkeit, uns in wenigen Sekunden ein Gefühl von Unbeschwertheit zu vermitteln. Blumendüfte wie Rose, Ylang Ylang, Neroli, Jasmin oder Lavendel wirken hingegen ausgleichend und harmonisierend auf Körper und Geist und sorgen dafür, dass wir uns entspannen und neue Kraft schöpfen können. Besonders wohltuend wirken die Essenzen auch als Badezusatz – dann am besten mit einer ruhigen oder belebenden Musik im Hintergrund, je nach Lust und Laune. <BR \/><BR \/><b>2<\/b><BR \/><BR \/>Schaffen Sie in regelmäßigen Abständen Platz in Ihrem Kopf und geben Sie einen Teil der Last, die Sie tragen, an die Außenwelt ab. Nehmen Sie dafür ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und schreiben Sie alles auf, was Sie belastet: Gedanken, Gefühle, Emotionen, Erlebnisse oder Erinnerungen. Wenn Sie damit fertig sind, zerreißen Sie den Zettel als Zeichen Ihres Entschlusses, loszulassen und mutig in Richtung Zukunft zu blicken. Schreiben Sie anschließend mindestens drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie einmal tief ein und aus und sagen Sie laut und mit fester Stimme „Danke“. Es mag banal klingen, aber wenn Sie dies öfter wiederholen, werden Sie merken, wie sich etwas in Ihnen verändert. <BR \/><BR \/><b>3<\/b><BR \/><BR \/>Sorgen Sie besonders an grauen Tagen bewusst für kleine Lichtblicke. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für sich selbst, genießen Sie in aller Ruhe am Morgen Ihren Kaffee, machen Sie einen kleinen Spaziergang und atmen Sie die frische Luft ein oder stellen Sie sich einen Moment ans Fenster, wenn doch einmal ein paar Sonnenstrahlen die Wolkendecke durchbrechen. Versuchen Sie dabei bewusst, Ihre Gedanken auf Durchzug zu schalten und Ihrem Kopf ein wenig Erholung zu gönnen. Die Dauer Ihrer kleinen Auszeit spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass Sie merken, dass das Hamsterrad nicht unaufhörlich weiterläuft. <BR \/><BR \/><b>4<\/b><BR \/><BR \/>Lasten werden leichter, wenn man sie nicht alleine tragen muss. Auch wenn Ihnen vielleicht nicht immer danach ist, sind soziale Kontakte gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit wichtiger denn je. Vertrauen Sie sich mit Ihren Sorgen und Problemen geliebten Menschen an und schämen Sie sich nicht dafür, auch einmal schwach zu sein. Greifen Sie zum Telefonhörer und rufen Sie Ihre Freunde an, verabreden Sie sich für einen Spaziergang oder kochen Sie am Abend gemeinsam. Unbeschwerte Momente entstehen oft vollkommen unerwartet und sind deshalb umso kraftvoller. Und wer weiß, vielleicht durchlebt auch Ihr Gegenüber gerade eine schwere Zeit und freut sich deshalb umso mehr über den Kontakt.<BR \/><h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.