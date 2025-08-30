Das speziell für Kinder- und Jugendstimmen entwickelte Chorprojekt, das von erfahrenen Singpädagoginnen begleitet wird, geht nach seiner Premiere im Jahr 2024 in die zweite Runde. Unter dem Motto „Singen ist toll – Singen in einer coolen Gemeinschaft ist noch viel toller“ lädt der Südtiroler Chorverband musikbegeisterte Kinder und Jugendliche ein, Teil der Chöre zu werden.<BR \/><BR \/>An vier Probetagen, die im Herbst in Brixen stattfinden, wird gemeinsam gelacht, gespielt – und natürlich ganz viel gesungen. „Nach einem kurzen Einsingen widmen sich die Kinder und Jugendlichen auf spielerische Weise der Gesangsliteratur“, erklärt Renate Unterthiner, die gemeinsam mit Franziska Seiwald den Landeskinderchor leitet. Regelmäßige Pausen zwischen den Gesangsproben sorgen für die nötige Auflockerung. Die Proben des Landeskinderchors verlaufen parallel zu jenen des Landesjuniorchors, den Waltraud Pörnbacher betreut. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="d6r08qB1"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Im Vordergrund steht stets die Entwicklung einer gesunden Singtechnik. Von der ersten Stunde an lernen die Kinder und Jugendlichen auf spielerische Art und Weise einen bewussten Umgang mit ihrer Stimme und erfahren in einer Gemeinschaft die Freude am Singen.<BR \/><BR \/>Den krönenden Abschluss bilden zwei Konzerte: Am 29. November und am darauffolgenden Tag werden die erprobten Lieder schließlich vorgetragen. Dabei präsentieren die beiden Chöre ihr erarbeitetes Programm abwechselnd – und zum großen Finale wird sogar gemeinsam gesungen.<h3>\r\nIm Vordergrund steht die Freude am Singen<\/h3>Wie Renate Unterthiner erklärt, werden keine Solistinnen oder Solisten gesucht, dennoch sollten die jungen Chormitglieder eine Stimme halten können. Erfahrung in einem Chor oder einer Singklasse sei von Vorteil. „Im Vordergrund steht aber immer die Freude am Singen“, so Unterthiner.<BR \/><BR \/>Musikalisch dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein: Während im Landesjuniorchor vor allem Stücke aus Rock und Pop auf dem Programm stehen, bietet der Kinderchor eine bunte Mischung aus allem – von rhythmischen Liedern bis hin zu traditioneller Volksmusik.<BR \/><BR \/>Der Landeskinderchor richtet sich an Kinder der 3. Grundschule bis zur 1. Mittelschule, der Juniorchor an Jugendliche von der 2. Mittelschule bis zur 2. Oberschule. Die Teilnahme ist kostenlos, auch für Verpflegung während der Mittagspausen wird bestens gesorgt. Pro Chor stehen jeweils rund 40 Plätze zur Verfügung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shorturl.at\/xQMMg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details zu den Terminen und der Anmeldung sind online auf der Website des Südtiroler Chorverbands einsehbar.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>