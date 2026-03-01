<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Ziele sind der Antrieb unseres Lebens. Sie halten uns in Bewegung, geben uns eine Richtung und einen Sinn und verhindern manchmal sogar, dass wir angesichts von Herausforderungen und Problemen die Flinte ins Korn werfen. Gleichzeitig jedoch ist das Leben paradoxerweise der größte „Feind“ unserer Vorhaben. Wie vergangene Woche klar wurde, werden diese nämlich gerade im Alltag oft auf eine harte Probe gestellt. <BR \/><BR \/>Wir dürfen sie immer wieder überdenken, anpassen und dabei neue Klarheit gewinnen. Doch auch das macht es nicht zwangsläufig leichter. Denn was ist, wenn wir vor lauter unvorhergesehener Dringlichkeiten das Wichtige aus den Augen verlieren? Wenn es uns zwischen Irrungen und Wirrungen nicht gelingt, den Fokus zu halten? Dann wird es Zeit für einen kleinen Griff in die Trickkiste. Denn wir können unmöglich an alles gleichzeitig denken. Ebenso gut können wir aber auch verhindern, das Essenzielle zu vergessen. Mit einem der folgenden Kniffe zum Beispiel.<BR \/><h3>\r\n1. Vision Board<\/h3>Wenn Disziplin und Willenskraft zwar da sind, Ihre Ziele im Alltag jedoch immer wieder untergehen, probieren Sie es einmal mit einem Vision Board. Keine Angst: Sie brauchen sich dafür nicht irgendwelche inhaltsleeren Kalendersprüche auf die Schlafzimmerwand kleben. Sammeln Sie vielmehr einige Bilder, die Ihr Vorhaben verkörpern und Sie an das damit verbundene und tiefer liegende Warum erinnern. Wichtig ist, dass das, was Sie wählen, eine Emotion in Ihnen auslöst.<BR \/><BR \/> Es geht also nicht darum, ein ästhetisch perfektes Kunstwerk zu schaffen, sondern etwas zu kreieren, das berührt. Wenn Sie möchten, können Sie das Ganze anschließend gerne mit Wörtern oder Sätzen ergänzen, die Ihnen Kraft geben. Platzieren Sie Ihr Vision Board an einem Ort, an dem Sie täglich mindestens einmal vorbeigehen. Somit ist Ihr Ziel immer irgendwie präsent – selbst dann, wenn sich die Prioritäten kurzzeitig verschieben. <BR \/><h3>\r\n2. Duftanker<\/h3> Es mag eigenartig klingen, doch Düfte sind die besten Unterstützer, wenn es darum geht, unser Gedächtnis zu aktivieren. Als einziger unserer Sinne ist der Geruchssinn nämlich direkt mit dem limbischen System im Gehirn verbunden, dem Zentrum für Emotionen und Erinnerungen. <BR \/><BR \/>Versuchen Sie also, sich Ihr Ziel so detailgetreu wie möglich vorzustellen. Was brauchen Sie, um dorthin zu gelangen? Und wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie angekommen sind? Nehmen Sie ein passendes ätherisches Öl zur Hand und verbinden Sie gedanklich den Geruch mit genau diesem Zustand. Den Duft können Sie in Zukunft immer dann hervorholen, wenn Sie den Fokus verlieren oder sich in besonderer Weise auf Ihr Vorhaben konzentrieren wollen.<BR \/><BR \/> Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wird dabei auch das damit verbundene Bild aktiviert, sodass Sie wieder wissen, wofür Sie das Ganze tun. <h3>3. Termin<\/h3>Und zu guter Letzt: Verabreden Sie sich regelmäßig mit Ihrem Ziel – so wie Sie es auch mit einem Geschäftspartner oder einem Freund tun würden. Tragen Sie sich fixe Zeitfenster in den Kalender ein, um den Stand der Dinge zu überprüfen. Was ist Ihnen bereits gelungen? Und was könnte der nächste kleine Schritt sein? Das ist keine Kontrolle, sondern Struktur. Denn selbst zwei Minuten bewusster Hinwendung können verhindern, dass ein Vorhaben im Trubel der Woche untergeht.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.