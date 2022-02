Köchin oder Skizirkus? „Wie man sieht, hatte Tata recht“

Mit ihrer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Peking gelang Nadia Delago ein kleines Wintermärchen. Wieder zu Hause in Wolkenstein fängt sie an, so langsam zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. +von Patrick Stuflesser