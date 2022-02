Körperkunst mit magischen Kräften? Die Sak-Yant-Tätowierung

Magie und Aberglaube gehen in Thailand sprichwörtlich unter die Haut. Sak Yant heißt die ebenso geheimnisumwitterte wie schmerzhafte Tätowierkunst, die schon so manchen in Trance versetzt haben soll. Die wohl berühmteste Trägerin ist ein Hollywoodstar. + Von Carola Frentzen