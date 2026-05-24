Beim Festgottesdienst wurde eine wertvolle, mit gelben und weißen Maschen geschmückte Schnitzerei des Heiligen Geistes in Form einer Taube samt Strahlenkranz vom Schallloch im Gewölbe mit immer größer werdenden Schwüngen bis oberhalb der Köpfe der Gläubigen herabgelassen.<BR \/><BR \/> Dann wurde er wieder schwingend in Richtung Schallloch gezogen. Kurz unterhalb des Schalllochs bleibt er nun etwa zwei Wochen lang gut sichtbar hängen. <BR \/><BR \/><i>STOL war vor einigen Jahren in Moos und hat das Heilig-Geist-Kreisen oder Heilig-Geist-Schwingen für Sie festgehalten.<\/i>