Monika Brigl, seit 2014 Vizeobfrau, bleibt ebenfalls im Amt. Im Vorstand sitzen auch Brigitte Augschiller (zuständig für Bozen und Umgebung), Daniela Erhard (Vinschgau), Katherina Mittermair (Unterland), Georg Reden (Puster- und Gadertal), Sonia Salamon (Burggrafenamt), Thomas Wieland (Eisack- und Wipptal) sowie Paul Steger.<BR \/><BR \/>„Wir können jeden gespendeten Cent an Menschen in Not weitergeben“, sagt Dariz. „Um die Verwaltung zu finanzieren, bekommen wir beispielsweise Beiträge von der öffentlichen Hand. Wichtig sind dafür aber auch die 5 Promille aus der Einkommenssteuer, um die wir auch in diesem Jahr wieder bitten.“