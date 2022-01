Kostbarkeiten aus der Domschatzkammer virtuell entdecken

Der Besuch eines sakralen Raums oder Museums ist nach wie vor ein einmaliges Erlebnis. In den aktuellen Pandemie-Zeiten ist dies aber oft nur schwer möglich, bzw. viele Kunstliebhaber vermeiden es mit vielen Menschen zeitgleich zusammenzusein.Die Dompfarre Maria Himmelfahrt hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und sich ein kreatives und innovatives Angebot einfallen lassen. Sie bietet ab sofort einen virtuellen 3D-Rundgang durch den Dom und die Schatzkammer an.„Wir hatten bereits über etwas in dieser Richtung nachgedacht“, sagt Dekan Bernhard Holzer. Die Leitung des Unternehmens „Firma Visim.eu“ aus Eppan habe sich dann bei ihm gemeldet und ihre Idee vorgestellt. „Der Vorschlag hat uns überzeugt“, sagt Holzner. Die Mitarbeiter haben dann mit 3D-Infrarot- und Laserscannern, den Dom und die Schatzkammer abgescannt.Das Ergebnis ist beeindruckend. „Der virtuelle Besuch besticht mit einem einmaligen Raumgefühl“, stellt der Obmann der Domschatzkammer, Werner Wallnöfer, zufrieden fest. Quasi jede Ecke und Nische der Pfarrkirche kann unter die Lupe genommen werden. Auch das ansonsten anstrengende Erklimmen des Turms wird zum Spaziergang; samt fantastischem Rundblick. Gleiches gilt für die Räume der Domschatzkammer. Viele Infopunkte erklären mehrsprachig (deutsch, italienisch, englisch, französisch) zusätzlich die verschiedenen Kunstwerke. „Im Laufe der kommenden Monate wird das Informationsangebot noch weiter ausgebaut“, kündigt Holzer an.Das Angebot richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Touristen. Ebenso ist dieses Medium für Erstkommunionkinder, Firmlinge und Schulklassen und für den Unterricht geeignet. Außerdem können so verschiedene Orte barrierefrei besucht werden, welche normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind wie z. B. Krypta oder Sakristei.„Im Gegensatz zu bisherigen 360-Grad-Foto-Touren kann man bei unseren virtuellen 3D-Rundgängen jeden Winkel eines Raumes Schritt für Schritt erkunden, und durch die gescannte dreidimensionale Umgebung erhält der Besucher ein wahres Raumgefühl, als wäre er vor Ort“, sagt der Unternehmer Norbert Gasser.

stol