Ende Jänner wurden alle sechs Entwürfe einem größeren Publikum vorgestellt, im Beisein von Vertretern aus der Deutschen Bildungsdirektion, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und der Direktorin der Landesberufsschule „Johannes Gutenberg“ Edit Meraner.<BR \/><BR \/> Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner zeigte sich dabei erstaunt über so viel Kreativität und Einfallsreichtum der Schülerinnen und Schüler. Die Agentur Impuls startete die Präsentation mit ihrem Logo-Entwurf „Kolibri“. Der Kolibri steht für Leichtigkeit, die runde Form für Geborgenheit und soll daran erinnern, dass wohl jedes Kind Tiere liebt, erklärten die Schüler und Schülerinnen. Die Botschaft, die vermittelt werden soll: „Von Blume zu Blume“. Der zweite Logo-Entwurf, der vorgestellt wurde, war der „Baum“. Der Baum steht für Wachstum und Entwicklung und wird als Symbol für Lebensenergie sowie für Schutz gesehen. Die Botschaft hier: „Heilung beginnt im Inneren“.<BR \/><BR \/>Die Auswahl des Logos wurde im Anschluss von Krankenhauslehrpersonen vorgenommen. Letztlich hat sich das Kollegium für den Entwurf „Kolibri“ entschieden. Ausschlaggebend für diese Wahl war insbesondere die spürbare Dynamik dieses Entwurfs. Der Kolibri steht für Lebensfreude, für Leichtigkeit und positive Energie – Qualitäten, die im Alltag der Krankenhausschule eine besonders wichtige Rolle einnehmen, so die Krankenhauslehrpersonen. Auch der Logo-Entwurf „Baum“ fand bei den Krankenhauslehrpersonen große Zustimmung. Tatsächlich erhielten beide Varianten eine gleich hohe positive Resonanz, sodass eine Entscheidung zwischen zwei gleichwertig geschätzten Entwürfen getroffen werden musste.<BR \/><BR \/>Jedes der sechs entworfenen Logos wurde an die verschiedenen Standorte der Krankenhäuser des Landes angepasst sowie für verschiedene Anwendungen konzipiert wie beispielsweise Briefpapier, Kugelschreiber, Türschild oder Wandtapete.<BR \/><BR \/>Das neue Logo soll künftig vor allem im Schriftverkehr, aber auch auf der geplanten Website sowie in der Beschilderung der einzelnen Standorte eingesetzt und so zum Erkennungszeichen der Krankenhausschulen in Südtirol werden.