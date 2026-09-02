Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und so wirkt es besonders stimmig, dass Roswitha Stimpfl beim Termin mit der „Südtiroler Frau“ gerade eine hellgrüne Bluse trägt. Denn seit fünf Jahren schenkt diese erfahrene Krankenpflegerin ihren Betreuten und deren Familien neben fundiertem Fachwissen auch viel Hoffnung – Hoffnung auf Genesung, keine Frage, aber auch Hoffnung auf ein Sterben in Würde. <BR \/><BR \/>Als Familien- und Gemeinschaftskrankenpflegerin vom Gesundheitssprengel Unterland arbeitet Roswitha Stimpfl vor allem in Aldein und Radein, wo sie mehrere Patienten betreut. Die einen über einen kurzen Zeitraum, die anderen über Wochen, Monate oder Jahre; einige besucht sie nur ein paarmal, andere regelmäßig – einzelne sogar täglich.<BR \/><BR \/>Das Porträt von Roswitha Stimpfl lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><b><BR \/>Weitere Themen im Heft:<\/b> ein Interview mit Bischof Ivo Muser über die Rolle des Schutzengels heute; eine Würdigung der Dichterin und Übersetzerin Mary de Rachewiltz; das Porträt der Ärztin und Pädagogin Maria Montessori; die schönsten Bilder der Ladies Night in Bozen und Algund.