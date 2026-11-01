P. Martin Werlen war zwölf Jahre lang Abt von Kloster Einsiedeln in der Schweiz und wirkt seit sechs Jahren als Prior in St. Gerold im Großen Walsertal. Der inspirierende Benediktiner fordert in erfolgreichen Büchern grundlegende Reformen in der Kirche ein; gemeinsam mit einem Team beweist er in St. Gerold, wie kirchliche Erneuerung in einer Pfarrei gelingen kann. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem Podcast, der einiges in Bewegung bringen könnte:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a31ad584-1e2f-4701-8fb5-ec4c7a593239&v=1793356477" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n