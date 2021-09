Küssen auch mit Maskenpflicht: „Bennifer“ bei der Met-Gala

Das neue Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez und Ben Affleck, auch „Bennifer“ genannt, zählten zu den Gästen der Met-Gala 2021, die am gestrigen Montag im New Yorker Metropolitan Museum stattgefunden hat.Nach dem halbprivaten Kuss in Venedig folgt nun der „zensierte“ Kuss für das prominenteste Paar der Gegenwart. Die beiden Turteltauben erlaubten den Fotografen diesen intimen Moment einzufangen, ohne jedoch eine Ausnahme von der Maskenpflicht zu machen.

stol