„Kuh-Paten“ für einen Almsommer

Andreas Rier (30), Andreas Mauroner (30) und Patrick Pigneter (32) freuten sich am gestrigen Samstag wie kleine Kinder auf ihre ersten Käselaibe. 60 Kilogramm würzigen Almkäse durften sie von der Bruggeralm in Burgeis schleppen und in ihr Auto verfrachten.2 Simmenthal-Kühe mussten dank der Jungs nämlich nicht „ins Gras beißen“, sondern grasen seit dem 1. Juni ganz vergnügt im Zerzertal im Vinschgau.Dafür gibt’s ca. 150 Kilo Almkäse, der aus den 1500 Litern Milch der zwei Kühe hergestellt wird. Bei einem ersten Ausflug in den Vinschgau holten die zwei Kastelruther und ihr Kumpel Patrick Pigneter am Samstag ihre ersten Laibe ab.

