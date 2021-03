Kunst- und Möbelsammlung von Karl Lagerfeld wird versteigert

Das gab das Auktionshaus Sotheby's bekannt. Man werde rund 2 Monate benötigen, um ein Inventar der in den 8 Wohnungen Lagerfelds in Frankreich und Monaco befindlichen Objekte zu erstellen.2003 hatte eine Auktion von Art Deco Objekten und Möbeln aus dem Besitz Lagerfelds bei Sotheby's an die 7 Mio. Euro erbracht.

apa