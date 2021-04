Kurz vor Beerdigung: Die Queen zeigt privates Foto mit Prinz Philip

Auf dem Foto, das im Netz gepostet wurde, ist das Paar strahlend und in Freizeitkleidung zu sehen. „Die Königin möchte dieses private Foto von sich und dem Herzog von Edinburgh teilen, das 2003 auf der Spitze der Coyles of Muick in Schottland aufgenommen wurde“, hieß es dazu. Aufgenommen wurde das Bild demnach von Schwiegertochter Herzogin Sophie, der Ehefrau von Prinz Edward.Mit mehreren teils privaten Fotos des britischen Königspaares hat der Palast kurz vor der Beisetzung von Prinz Philip an den Ehemann von Queen Elizabeth II. erinnert.„Der Herzog von Edinburgh war ein liebender Ehemann und hingebungsvoller Vater, Großvater und Urgroßvater“, schrieb der Palast in der Nacht zum Samstag in den sozialen Netzwerken. „Während ihrer langen Ehe haben sich die Königin und der Herzog in vielen Jahren bei königlichen Pflichten und dem Aufbau einer Familie unterstützt“, schrieb der Palast außerdem.Im Vereinigten Königreich ist Philip, der am 9. April im Alter von 99 Jahren starb, mit seinem offiziellen Titel bekannt, den ihn sein Schwiegervater König Georg VI. zur Hochzeit mit Elizabeth 1947 verlieh. Philip wird am Samstagnachmittag auf Schloss Windsor bei London beigesetzt.

apa/dpa/stol