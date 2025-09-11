Sushi essen beim Nobel-Japaner Nobu am New Yorker Broadway, Spaziergänge im Central Park, Kerzenschein-Romantik mit Herzblatt <b>Laila Hasanovic<\/b> (25), Relax im luxuriösen Baccarat Hotel – so hat sich Tennisstar <b>Jannik Sinner<\/b> (24) von seiner Niederlage gegen <b>Carlos Alcaraz<\/b> (22) bei den US Open und den Verlust der Nummer eins in der Weltrangliste erholt. Alles ganz entspannt, alles ganz „easy“. Alle gönnten dem sympathischen Sextner Tennisprofi diese Momente der privaten Gelassenheit nach dem harten Turnier.<BR \/><BR \/>Hätte Model Laila da nicht ein Selfie auf Instagram gepostet. Die Dänin mit bosnischen Wurzeln konnte nicht widerstehen, ein Selbstporträt von sich im eleganten schwarzen Abendoutfit in New York zu posten. Geknipst mit der linken Hand. Und da war er! Ein verdächtiger Ring. <BR \/><BR \/>Etwa ein Verlobungsring? Hatte Jannik seiner schönen Freundin die Frage aller Fragen gestellt? Die Fans im Netz drehten fast durch. Und natürlich auch die Regenbogenpresse. Der Tennisprofi und Laila schwiegen dazu. <BR \/><BR \/>Stattdessen plaudert Sinner in der „Bunten“ darüber, wie er sich zwischen seinen Tennismatches ernährt und verriet seine Lieblingsgerichte. „Ich liebe das Essen meiner Kindheit“, sagte er im Interview mit der Zeitschrift. Da seine Eltern <b>Hanspeter<\/b> und <b>Siglinde<\/b> immer viel gearbeitet haben, habe er als Kind meist bei seinen Großeltern gegessen. Das Wiener Schnitzel von Oma sei schon immer eines seiner Lieblingsessen gewesen. Von seinem Vater liebt er vor allem die Knödel, „und als Nachtisch Buchteln!“, wird Sinner zitiert. <BR \/><BR \/>Kein Wort also von Verlobung und Hochzeit.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid.<\/a>