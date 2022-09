Lana: Eine der farbenprächtigsten Prozessionen am Sonntag

Die Lananer sind bekannt für ihre Mariä-Geburt-Prozession, die am Sonntag abgehalten wird. Sie gehört zu den größten und farbenprächtigsten Umgängen im Land. Davor wird aber Hochmeister P. Frank Bayard OT ab 8 Uhr dem Pontifikalamt in der Kapuzinerkirche in Lana vorstehen.