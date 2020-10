Land Art: Schüler kreieren Kunstwerke im „Atelier“ Natur

Trotz der erschwerten Bedingungen an der Schule realisierten die 20 Schüler der 5bK des Kunstgymnasium Bruneck heuer unter der Leitung von Prof. Luis Seiwald das zur Tradition gewordene Land Art Projekt am Kühbergl oberhalb des Heldenfriedhofes in Bruneck.