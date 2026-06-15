Vom Bozner Ansitz Rottenbuch, dem Sitz des Südtiroler Landesdenkmalamtes, zur Friedrich-Teßmann-Bibliothek ist es nur ein Katzensprung. Eine Nähe, die – wenn man Karin Dalla Torres Vita liest – durchaus den Eindruck einer höheren Fügung erweckt. <BR \/><BR \/>Dass ausgerechnet diese literatur- und sprachenverliebte Germanistin und Altphilologin seit acht Jahren Tür an Tür mit der größten Bibliothek des Landes arbeitet, fühlt sich stimmig an. „Bücher waren die Entdeckung meines Lebens“, sagt die Bozner Germanistin und Altphilologin offen. <BR \/><BR \/>Das Porträt von Karin Dalla Torre lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> Ein Interview mit der Sozialpädagogin Melanie Kemenater zum Thema Kinderfotos im Netz; Landtagsabgeordnete Renate Holzeisen beantwortet den Fragebogen der „Südtiroler Frau“; in ihrer Rubrik „Grün & Kraft“ schreibt Hildegard Kreiter über die Kraft des Johanniskrautes; die Geschichte der Zeitschrift „Der Schlern“ und die schönsten Bilder vom Festakt zum 100. Jahrgang.