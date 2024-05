Landesrätin Magdalena Amhof: „Annehmen statt aufgeben“

Pinker Hosenanzug, weißes T-Shirt, helle Sneakers, kurzer Bob und leichtes Make-up: Auf den ersten Blick sieht Magdalena Amhof jünger aus, als sie ist. Der Look allein macht es aber nicht. Vielmehr sind es ihre lockere Art und ihre ungeschminkt-offenen Antworten, die der 46-Jährigen eine gewisse Unbeschwertheit verleihen.Nein, sie habe sich für den Job als Landesrätin nie beworben. „Ich habe mich als Fraktionsvorsitzende sehr wohl gefühlt und hätte auch gerne so weitergemacht.“ Und ja, sie habe nach Waltraud Deegs Verzicht auf den Posten keine andere Wahl gehabt. „Plötzlich hieß es: ,Magda, du musst es machen.’ Ohne meine Zusage wäre die Landesregierung nicht zustande gekommen.“Und wieder nein: Sie habe trotz ihrer Stellung nur das genommen, was der Landeshauptmann bereits für ihre Parteikollegin vorgesehen hatte. „Mehr zu verlangen, wäre nicht fair gewesen.“Ein Porträt von Landesrätin Magdalena Amhof lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.Valeria Valentin Pizzinini war die Sekretärin von Santiagos Bischof Fernando Ariztià, als am 11. September 1973 General Augusto Pinochet die Macht in Chile mit einem Putsch an sich riss. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens setzte sich die Südtirolerin über Jahre für die Verfolgten des Regimes ein.