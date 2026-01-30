<h3>\r\nHöchste und tiefste Temperatur<\/h3>Die höchste Temperatur wurde am 22. Jänner mit plus 11,2 Grad Celsius an der Wetterstation Branzoll gemessen. Am kältesten war es am 8. Jänner in Sexten mit minus 18,8 Grad Celsius.<h3>\r\nNiederschläge<\/h3>„Nach wochenlanger Trockenheit hat sich das Wetter vor einer Woche umgestellt, zwei Mittelmeertiefs brachten landesweite Niederschläge, sodass bis zum Ende dieser Monat vielerorts etwas nasser beziehungsweise schneereicher ausfiel als in einem durchschnittlichen Jänner“, berichtet der Landeswettermeteorologe.<h3>\r\nWie geht es weiter?<\/h3>Ein Zwischenhoch bringt in Südtirol stabiles und sonniges Winterwetter. In der kommenden Woche kündigen sich von Dienstag auf Mittwoch weitere Niederschläge an.<h3>\r\nDaten der 95 Wetterstationen in Echtzeit<\/h3>Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.<BR \/><BR \/>Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. <h3>\r\nVergleich durch Klimadiagramme<\/h3>Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier, auf der STOL-Wetterseite.<\/a>