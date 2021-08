Leben von „Star Trek“-Schöpfer Gene Roddenberry wird verfilmt

Es sei „der perfekte Tag“, um das Projekt bekanntzugeben, teilte die Firma Roddenberry Entertainment am Donnerstag mit: Vor genau 100 Jahren, am 19. August 1921, war der legendäre „Raumschiff Enterprise“-Produzent in Texas zur Welt gekommen.Sein Sohn, Rod Roddenberry, ist an dem Film als Produzent beteiligt. „Er war ein unglaublich komplexer, fesselnder Mann“, sagte er über seinen 1991 mit 70 Jahren gestorbenen Vater, dessen Arbeit und Ideen die Welt verändert hätten.Roddenberry schuf 1966 mit „Star Trek“ eine Science-Fiction-Kultserie. Auf die Original-Serie um Captain Kirk und Commander Spock folgten zahlreiche TV-Ableger und über ein Dutzend Kinofilme.

apa