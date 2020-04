Legendäres Bozner Pub Quiz jetzt virtuell – Heute Abend schon zum 6. Mal

„Wir sind kurzerhand aufs Internet ausgewichen und raten jetzt eben virtuell“, erklärt Armin Unterhauser von der sh.asus. Er ist der „PubQuiz“-Kopf und stellt seit Wochen über Videoschaltung die Fragen. „Die Teilnehmer können sich meine vorbereiteten Antwortzettel herunterladen und mir dann nach Ende der Partie ausgefüllt zuschicken“, erklärt Unterhauser. Natürlich fehlt auch in der virtuellen Ausgabe die legendäre Music-Round nicht, bei der Unterhauser verschiedenste Songs in schiefen Tönen und fast schon „abartig“ schlecht trällert, und welche die Teilnehmer anschließend erkennen sollen.Der Zuspruch ist riesig. Bis zu 150 Leute beteiligen sich am virtuellen Ratespiel auf der Facebook-Seite Pub Quiz Bz und es werden von Woche zu Woche mehr. Man freut sich über die Abwechslung an den aktuell langen Abenden zu Hause. Für gewöhnlich werden die Fragen auf Englisch gestellt. „Das haben wir beibehalten. Mein Englisch versteht sowieso jeder“, sagt Unterhauser. Daher beteiligen sich unter anderem auch Mitspieler aus Schweden an der Ratepartie. „Es sind zumeist ehemalige Studenten der Uni Bozen, die das Spiel noch aus ihrer Studienzeit kennen.“Wie im realen Leben gibt es auch beim virtuellen „PubQuiz“ Preise zu gewinnen. Diese werden von Unternehmen zur Verfügung gestellt und daran hat sich auch aktuell nichts geändert. „Ich bekomme mittlerweile von zahlreichen Firmen Anfragen zugeschickt, ob sie sich als Sponsoren beteiligen können“, erklärt der Quizmaster. In Zeiten wie diesen gehe es den Unternehmen um Sichtbarkeit „und die bekommen sie bei uns ein bisschen.“ Die Preise werden von den Sponsoren, sofern die Preisträger im Großraum Bozen wohnen, frei Haus zugestellt. „Heute Abend gibt es zum Beispiel 5 1/2 Kilogramm Schokolade zu gewinnen!“, so Unterhauser gegenüber STOL.Das Online-Quiz wird bis auf Weiteres fortgeführt. „Bis sich alle wieder von Angesicht zu Angesicht treffen können, werden mit Sicherheit noch Wochen, wenn nicht Monate vergehen“, sagt Unterhauser. „Aber auf diesem Weg macht es vorerst auch Spaß.“

fin/stol