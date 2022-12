Lehrerin aus Berufung

Was eine gute Lehrperson ausmacht, das steht wohl in keinem Lehrbuch. Sonia Klotz Spornberger hat ihr eigenes, einfaches Rezept: „Lehrer sollten ihren Beruf mögen, sie müssen aber vor allem die Kinder mögen.“Eine Voraussetzung, die die zweifache Mutter und dreifache Großmutter mit Sicherheit erfüllt. Wenn sie von der Schule und den Schülern spricht, steht ihr die Freude noch immer ins Gesicht geschrieben. Daheim auf dem Spornbergerhof in Gries hat sie sogar eine „Schatztruhe“, in der sie Fotos, Briefe, Basteleien „ihrer“ Kinder aufbewahrt. Dabei waren es nie die Klassenbesten, die einen Extra-Platz in ihrem Herzen eroberten, sondern eher die Schwächeren, die Schüchternen und die Stillen. „Ich wusste, dass ich bei diesen Kindern genauer hinschauen musste“, sagt sie.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt der passionierten Lehrerin und KSL-Voritzenden.Weitere Themen im Heft: Umweltaktivistin Yuly Tenorio spricht über die Zerstörung der Natur und über das Schicksal von Frauen und Mädchen in ihrem Heimatland Ecuador; Hildegard Kreiter schreibt über die Bedeutung des Geruchsinns und darüber, wie wir unsere Nase gesund halten können; die Lüsner Bäuerin Jolanda Hinteregger Kaser verrät ihr Rezept für ein gesundes und leckeres Wintermüsli.