Lena Gercke: Zeit zu verschenken ist das Schönste

„Weil ich finde, Zeit zu verschenken ist eigentlich das Schönste“, sagte Gercke bei ihrer Weihnachtsfeier am Donnerstagabend in der österreichischen Kleinstadt Kitzbühel.





Sie selbst fahre also auch mit in die geschenkten Urlaube: „Ja, ein bisschen eigennützig“, scherzte die erste „Germany's Next Topmodel“-Gewinnerin. Mit ihrer Marke LeGer hat sich Gercke auch einen Namen als Designerin gemacht, unter ihren Gästen bei der Feier waren neben Models wie Eveline Hall auch Schlagersänger DJ Ötzi und ihr Freund Dustin Schöne.

dpa